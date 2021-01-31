 2,948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت الإمارات إجراء 184,260 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 2,948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 303,609 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 850 حالة.

‌‎وأكدت الوزارة شفاء 4,189 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 276,958 حالة.