ضبط مصنع لإنتاج الكبتاجون المخدر في مصر

ضبط الأمن المصري تشكيلا عصابيا عكف على تصنيع الأقراص المخدرة من مادة الكبتاغون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن ثلاثة من المتورطين يحملون جنسيات عربية، شكلوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تصنيع وترويج الأقراص المخدرة وخاصة الكبتاغون، حيث قاموا بتجهيز إحدى المزارع بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك المواد، وذلك بقصد الإتجار فيها في مصر وتصدير الجزء الباقي منها لإحدى الدول العربية.

وأفادت الداخلية بأن قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهمين جميعا.

وأضافت أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط 25 ألف قرص كبتاغون وكمية من مخدر “الأيس” وكمية من مخدر الحشيش و72 قرص “ترامادول – تامول – ترمال”، بالإضافة إلى كمية من الماريخوانا.

كما أشارت إلى مصادرة كمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة والماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف ومبالغ مالية وطلقات نارية و5 سيارات و13 هاتفا محمولا، مبينة أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بعشرة ملايين جنيه.

وأوضحت أنه وبمواجهة المتهمين أكدوا ما جاء بالتحريات واعترفوا بما هو منسوب إليهم.