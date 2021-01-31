جامعة الطائف تعفي طلاب الماجستير في هذا التخصص من الرسوم

وافق رئيس ⁧‫جامعة الطائف‬⁩ على مبادرة قسم القراءات بإعفاء طلبة برنامج الماجستير في تخصص القراءات الدقيق من الرسوم الدراسية (١٠٠٪)

و أكد رئيس الجامعة أن ذلك يأتي امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم(خيركم من تعلم القرآن وعلمه) وامتدادا لجهود حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة القرآن الكريم