وافق رئيس جامعة الطائف على مبادرة قسم القراءات بإعفاء طلبة برنامج الماجستير في تخصص القراءات الدقيق من الرسوم الدراسية (١٠٠٪)
و أكد رئيس الجامعة أن ذلك يأتي امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم(خيركم من تعلم القرآن وعلمه) وامتدادا لجهود حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة القرآن الكريم
جامعة الطائف تعفي طلاب الماجستير في هذا التخصص من الرسوم
الطائف-الوئام -عبدالله العازمي
وافق رئيس جامعة الطائف على مبادرة قسم القراءات بإعفاء طلبة برنامج الماجستير في تخصص القراءات الدقيق من الرسوم الدراسية (١٠٠٪)