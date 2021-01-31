الدفاع توفر وظائف بالقوات الجوية ببرنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية عن طرح عدد من الوظائف لعام (١٤٤٢ هـ) على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.

الوظائف:

1 -فني تفسير صور جوية:

– مكان العمل (قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي).

– بكالوريوس علوم جوية + دورات تخصصية في مجال الوظيفة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تخصص الوظيفة.

– مكان العمل (هيئة إدارة القوات الجوية).

2 -فني أنظمة معلومات الصيانة:

– مكان العمل (قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي).

– المؤهل العلمي المطلوب :المستوى الفني السابع.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال تخصص الوظيفة.

3 -فني أنظمة سوائل:

– مكان العمل (قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي).

– المؤهل العلمي المطلوب :المستوى الفني السابع.

– صيانة أجهزة الطائرات التي تعمل بضغط الهواء.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال تخصص الوظيفة.

4 -أخصائي مناهج:

– مكان العمل (إدارة تدريب القوات الجوية).

– بكالوريوس علوم جوية دورة إعداد المناهج والتدريب.

– بكالوريوس تربوي متخصص في إعداد المناهج.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التدريب وإعداد المناهج.

5 -مدخل بيانات ومعالجة نصوص:

– مكان العمل (هيئة إدارة القوات الجوية).

– الثانوية العامة مع دورة لا تقل عن ستة أشهر إدخال البيانات ومعالجة نصوص.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تخصص الوظيفة.

بقية التفاصيل والشروط:

موعد التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 18/06/1442هـ الموافق 31/01/2021م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ

.م2021/02/11 الموافق هـ1442/06/29

طريقة التقديم:

– سوف يتم استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية خلال الفترة الموضحة أعلاه.