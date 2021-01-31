السديس يوصي رجال الأمن والسلامة بالأمن الصحي والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، منسوبي الإدارة العامة للأمن والسلامة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالأمن الصحي والتشديد على تطبيق قاصدي وزوار المسجد الحرام للإجراءات الاحترازية.

حيث ذكر معالي الرئيس العام أن التوجيهات الصحية تحذر من عملية التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلينا التقيد بما تصدره الجهات المسؤولة، لنعود -بإذن الله تعالى- إلى ما كنا عليه قبل هذه الجائحة، فالمحافظة على سلامة وصحة زوار وقاصدي المسجد الحرام ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة مسؤولية عظيمة في ظل ما توفره حكومتنا الرشيدة.

وقال الشيخ السديس: (حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- وفرت جميع الإمكانيات واتخذت جميع التدابير الوقائية للمحافظة على سلامة الناس، فيجب علينا ألا نتهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين ومحاسبة المتهاونين لإنجاح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولتنا المباركة).

وختم حديثه الشيخ السديس سائلا الله -عز وجل- أن يزيل هذه الغمة ويحفظ البلاد والعباد، ويجزي خير الجزاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.