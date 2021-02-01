مشرف تنمية الطائف يتفقد لجنة التنمية بالسيل ويشيد ببرامجها المتنوعة

تفقد مشرف مركز التنمية الإجتماعية بالطائف أحمد العمري مساء يوم امس الاحد لجنة التنمية بالسيل وكان في استقباله رئيس اللجنة بندر العتيبي.

وأطلع العمري على سير أعمال اللجنة وبرامجها ، وناقش مع العتيبي سبل تطوير البرامج التي تقدمها اللجنة للمجتمع المحلي كما اطلع العمري على مقر لجنة التنمية الإجتماعية وقاعات التدريب ومرافق اللجنة.

وأشاد بما قدمته اللجنة من برامج خلال الاعوام الماضية وخصوصا العام الماضي التي حققت نجاحًا باهرًا ولاقت صدى إعلامي واسع من خلال العروض المرئية التي اطلع عليها.

وفي ختام الزيارة قدّم العمري شكره وتقديره لرئيس لجنة التنمية بالسيل واعضاء المجلس وجميع العاملين بها وحث الجميع إلى بذل المزيد لتقديم برامج متنوعة وفريدة للمجتمع.