تركيا تكثف القصف على عين عيسى شمال سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالأسلحة الثقيلة، قرية معلق واستراحة صقر والطريق الدولي بريف عين عيسى شمالي الرقة.

وجاء ذلك غداة قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية معلق وأطراف بلدة عين عيسى ومواقع على طريق حلب-الحسكة”.

وكان المرصد قد رصد محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا إلى مواقع “قسد” على محاور قرية معلق بريف عين عيسى قرب الطريق الدولي، تزامنًا مع قصف بري تنفذه الفصائل الموالية لتركيا على قرى معلق والخالدية واستراحة صقر بريف عين عيسى شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.