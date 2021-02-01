ارتفاع العملات المشفرة.. “البيتكوين” تتداول أعلى 33 ألف دولار و”الريبل” ترتفع بأكثر من 19%

ارتفع “البيتكوين” خلال تعاملات الإثنين، ولكنها دون المستوى الذي سجلته الجمعة بدعم من “إيلون ماسك”، كما ارتفعت “الريبل” بأكثر من 19%.

وارتفعت العملة المشفرة خلال تداولات الجمعة إلى 38627 دولارًا، بعدما وضع أغنى شخص في العالم “إيلون ماسك” هاشتاج “#بيتكوين” في صفحته الشخصية على منصة “تويتر”، قبل تراجعها إلى مستوى 33 ألف دولار اليوم.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية “البيتكوين” بأكثر من 3.5% مسجلة 33785 دولارًا، في تمام الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”.

كما ارتفعت “الإيثريوم” بنحو 0.8% عند 1306 دولارات، وصعدت “الريبل” بأكثر من 19% عند 57.2 سنت، بعد ارتفاعها إلى 49.5 سنت أمس محققة مكاسب أسبوعية بأكثر من 80%.