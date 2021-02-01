بالأرقام.. ارتفاع عدد الشباب “المحبطين” في تركيا

كشف استطلاع رأي حديث عن ارتفاع عدد الشباب التركي الذين يشعرون بالإحباط وعدم الرضا عن حياتهم.

الكاتب التركي مصطفى قاراعلي أوغلو، تحدث عن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته جمعية “هابيتات” التركية في مقاله اليومي في صحيفة “قرار”، قائلا أن نسبة الشباب الذي قالوا إنهم غير راضيين عن حياتهم في تركيا كانت 28.9% في العام 2017، وارتفع ووصل إلى 41.9 % في العام 2020.

وتابع قاراعلي أوغلو: “وخلال عام 2017 كان نسبة الشباب الذين قالوا إنهم محبطون 32.8%، ولكن هذه النسبة وصلت إلى 42.5% في العام 2020.

كما أشار قاراعلي أوغلو إلى أن هناك 21.4% من الشباب التركي يودون الاستقرار خارج تركيا، ويوجد 31.3% من الشباب يودون إكمال دراستهم خارج بلادهم. ويفضل الشباب التركي لو يستقروا في الدول الأوروبية وعلى رأسهم ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا وفرنسا.