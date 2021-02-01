42870 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في الجوف

قدمت عيادات “تطمن” في الجوف خدماتها لـ 42870 مستفيداً منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.