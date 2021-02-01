شؤون الحرمين: تفويج 7.5 مليون معتمر ومُصلٍّ منذ عودة العمرة والصلاة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تفويج أكثر من 7.5 مليون معتمر ومُصلٍّ منذ عودة العمرة والصلاة.

وكشفت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها اليوم الاثنين، أن أعداد المعتمرين بلغ 1.93 مليون معتمرا، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين 5.48 مليون مُصَليا، من تاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 إلى 23 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة، أسامة الحجيلي، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة طاقاتها لخدمة رواد بيت الله العتيق وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم.

وأضاف الحجيلي، خلال ندوة جهود المملكة في خدمة المعتمرين خلال جائحة كورونا، أنه تم تجهيز المطاف منذ بداية عودة العمرة بمرحلتيها الأولى والثانية بعدد من المسارات بخطوط متوازية، بحيث يبدأ المعتمرون الطواف من الخارج إلى الداخل، ويتنقلون من كل مسار إلى مسار بشكل حلزوني.

وبين الحجيلي، أن أول أشواط الطواف يبدأ من المسار العاشر وينتهي في المسار الثالث خلال نقطة انتقال حُددت بين المسارات، ثم يتم تفويج المعتمرين من المطاف إلى المسعى من خلال مسار جهز بزاوية (45) درجة، لتجنب التصادم، أو تعطيل المسارات الأخرى.