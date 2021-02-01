حركة طالبان الأفغانية تعلن مواصلة القتال ضد القوات الأميركية

أعلنت حركة طالبان الأفغانية مواصلة القتال ضد القوات الأميركية.

وكانت حركة طالبان والإدارة الأميركية السابقة توصلتا لاتفاق بالدوحة في فبراير 2020، يقضي بانسحاب كامل القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل التزام طالبان بمنع استخدام الأراضي الأفغانية من أي جهة أو حركة لتهديد المصالح الأميركية.

ومن المقرر اكتمال انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية أبريل المقبل. لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الحلف يخطط لإبقاء قواته في أفغانستان إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في الاتفاق بين حركة طالبان والولايات المتحدة.