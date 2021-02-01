“جدوى”: زيادة ضخمة في مبيعات الإسمنت خلال 2020 بسبب التوسع في تنفيذ المشاريع السكنية للمواطنين

أظهر تقرير شركة جدوى للاستثمار لشهر فبراير من العام الجاري 2021 نمواً ملحوظاً في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع العقاري، إذ بلغّ متوسط نمو مبيعات شركات الإسمنت خلال العام الماضي 2020 نحو 23% فيما تجاوز نمو الإنتاج 22% مقارنة بمتوسط نمو 4% للمبيعات ونحو 6% للإنتاج خلال عام 2019، وأكد التقرير أن الزيادة الضخمة في مبيعات وإنتاج الإسمنت خلال العام 2020 جاءت بشكل رئيسي بسبب التوسع والاستمرار في تنفيذ المشاريع السكنية التي تخدم الأسر السعودية تحت مظلة برنامج “سكني” في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضح التقرير أن مبيعات الإسمنت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي واصلت نموها بنسبة 10.4% فيما نما الإنتاج إلى 9%، مما أسهم في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير النفطية بشكل ملحوظ في شهر ديسمبر 2020 إلى أكثر من 55%، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على الإنتاج المحلي لدى القطاع الخاص والذي تزامن مع بدء عمليات التلقيح ضد فايروس كورونا في غالبية مدن المملكة.

وأشار تقرير جدوى إلى مواصلة الأسعار في فئة “المساكن والمرافق” تراجعها نتيجة انخفاض أسعار إيجارات المساكن بنسبة 2.4% خلال الشهر الماضي مُسجلة أكبر تراجع لها في عام 2020 مما زاد الضغط على الأسعار باتجاه الانخفاض، وهو ما أسهم في تراجع معدل التضخم في ديسمبر بنسبة 0.2%.

كما بين التقرير استقرار أسعار العقارات في الربع الرابع للعام 2020 مسجلاً انخفاض طفيف عند حدود 0.3% مقارنة بنفس الربع من العام 2019 محققة متوسط سنوي 0.5% للعام 2020 كاملاً، كما تراجعت أسعار العقارات التجارية خلال نفس الربع بنسبة 1.9% في جميع مناطق المملكة مقارنة بالعام 2019.

وعلى الصعيد الصناعي، بلغت استثمارات المُصدقة خلال شهر ديسمبر 2020 لإقامة مصانع جديدة 2.1 مليار ريال لنحو51 مصنعاً، ليصل إجمالي عدد المصانع المرخصة خلال عام 2020 نحو 903 مصنعاً، كما ارتفع عدد العمال خلال ديسمبر 2504عامل ليصل الإجمالي خلال عام 2020 إلى 17ألف عامل، بينهم 9500سعودي، بحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية.