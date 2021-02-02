اعتقال 159 محتجاً في تركيا على تعيين أردوغان لعميد جامعة

قال مكتب حاكم اسطنبول إن الشرطة التركية اعتقلت أمس الإثنين، 159 شخصاً إثر احتجاجات في اسطنبول على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان عميداً جديداً في إحدى أكبر الجامعات في البلاد.

وبدأ الطلاب في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقارب الشهر قائلين إن تعيين مليح بولو، رئيساً للجامعة، غير ديمقراطي. واحتج المدرسون في الجامعة أيضاً على التعيين.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة أمس الاثنين وهم يرددون شعارات مثل “فلتخرج الشرطة ” و”الجامعات لنا”.

وقال مكتب حاكم اسطنبول في بيان إن 159 شخصاً اعتقلوا لاحقاً بسبب استمرار”المظاهرات أمام جامعة بوغازيتشي رغم التحذيرات”.