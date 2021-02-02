بعد تفجير الهند… إحباط محاولة إيرانية جديدة للهجوم على سفارة إسرائيلية في أفريقيا

كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” إحباط محاولة إيرانية لتنفيذ هجوم على سفارة إسرائيلية في دولة أفريقية لم تحددها، بعد أيام من تفجير قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي الهندية.

وقالت الهيئة: أُحبطت في الشهر الماضي محاولة إيرانية لتنفيذ هجوم ضد سفارة إسرائيلية في احدى دول شرق أفريقيا، واعتقل عدد من العملاء بعضهم من مواطني الدولة المعنية.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين استخباراتيين وصفتهم بالمطلعين أن بعض العملاء كانوا أوروبيين ويحملون الجنسية الإيرانية.

مشيرين إلى أن هذا التحرك الإيراني كان ضمن محاولة إيرانية للانتقام من اغتيال قاسم سليماني والعالم النووي محسن فخري زاده.