فوربس: فيدرر الرياضي الأعلى دخلاً في العالم

تعد رواتب الرياضيين أحد الموضوعات المثيرة للاهتمام، وربما يعتقد البعض أن لاعبي كرة القدم هم الأعلى دخلاً، باعتبار هذه اللعبة هي الرياضة الأشهر والأكثر شعبية، إلا أن السويسري روجير فيدرر يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً على مستوى العالم خلال 2020، ليتفوق حتى على كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.

يتقاضى أسطورة التنس السويسري 106.3 مليون دولار إجمالاً، تنقسم إلى 100 مليون دولار من عائدات الإعلانات، و6.3 مليون دولار إجمالي راتب، ولديه 6 رعاة، حسبما كشفت مجلة فوربس.

ويأتي لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بإجمالي دخل 105 مليون دولار، موزعة بواقع 45 مليون دولار من الإعلانات، و60 مليون دولار راتب، كما يحظى بـ6 رعاة مثل فيدرر.

ثم يظهر زميله في المستطيل الأخضر وغريمه اللدود، الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثالث بفارق ضئيل، وهو 104 مليون دولار، 32 مليون دولار منها من الإعلانات، و72 مليون دولار راتبه من ناديه برشلونة.

رغم أن التقارير التي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية مؤخراً ترفع راتبه إلى 167 مليون دولار في الموسم، رغم أن عدد الرعاة ينخفض إلى 5 في حالته.

ويحل لاعب سان جيرمان البرازيلي نيمار في المركز الرابع بـ95.5 مليون دولار، هي حصيلة 25 مليون دولار من الإعلانات، و70.5 مليون دولار راتبه من “البي إس جي”، فضلاً عن 8 رعاة.

بينما ينفرد نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس بأكبر عدد من الرعاة هو 9، لكنه يأتي في المركز الخامس من حيث إجمالي الدخل الذي يبلغ 88.2 مليون دولار، بواقع 60 ملين دولار من عائدات الإعلانات، والـ28.2 مليون دولار الأخرى هي راتبه.

ويأتي في المركز السادس لاعب كرة السلة أيضاً، ستيفن كاري، بإجمالي دخل 74.4 مليون دولار موزعة إلى 44 مليون دولار من الإعلانات، و30.4 مليون دولار كراتب، ولديه 4 رعاة.

ويشغل المركز السابع لاعب كرة سلة آخر، الأمريكي كيفن دورانت، بإجمالي دخل 63.9 مليون دولار، منها 35 مليون دولار من الإعلانات، و28.9 مليون دولار راتبه.

ووضعت القائمة تايغر وودز في المركز الثامن، بإجمالي دخل 62.3 مليون دولار، يحصل على 60 مليون دولار منها بفضل الإعلانات، و2.3 مليون دولار كراتب، ويستأثر بـ8 رعاة.

ووضع الأمريكيان كيرك كوزينز، وكارسون وينتر، كرة القدم الأمريكية في القائمة، حيث احتلا المركزين 9 و10.