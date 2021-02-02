قُتِلَ مدنيان اثنان برصاص عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” :إن القتيلين هما شابان من أبناء محافظة أبين جنوب اليمن، قتلا الليلة الماضية برصاص أحد عناصر مليشيات الحوثي داخل مزرعة العبيدي في قرية المسحر بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.
اليمن.. مقتل شخصين برصاص مليشيا الحوثي بمنطقة المسحر في محافظة البيضاء
متابعات_ الوئام
قُتِلَ مدنيان اثنان برصاص عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وسط اليمن.