مكة: إنقاذ حياة شاب بعد اختراق اسياخ حديدية لجسده

انقذت العناية الالهية ثم تدخل جراحي عاجل لفريق طبي متخصص من مركز الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة شاب يبلغ من العمر 17 عاما عقب سقوطه من سقالة مبنى تحت الانشاء على اسياخ حديدية اخترقت جسده في عملية بالغة الخطورة.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية المصاب بعد تحويله من مستشفى الملك فيصل في حالة حرجة بعد اختراق الاسياخ الحديدية القفص الصدري من تحت الابط الايسر عابرة الرئه ال القلب وخروجها من اعلى البطن ادى الى وجود تجمع دموي حول القلب مع تهتك بالرئة اليسرى وقطع في الحجاب الحاجز.

وباشر الفريق ااطبي من الجراحات التخصصية الحاله وتم اخضاع المصاب للاشعة المقطعية والتي اظهرت نتائجها وجود التجمع الدموي حول القلب وقطع بالحجاب الحاجز وخروج المعده من تجويف البطن الى تجويف الرئه والحجاب الحاجز من الجرح.

وقرر الفريق الطبي على وجه السرعة بالتدخل الجراحي العاجل حيث قام اطباء جراحة القلب بقيادة الدكتور عمرو بتفريغ التجمع الدموي حول القلب.

وتم بعد ذلك تدخل الفريق الجراحي بقيادة الدكتور إيهاب الحسيني بفتح البطن السريع حيث تم رأب القطع بالحجاب الحاجز مع اصلاح لجرح المعده مع رأب لقطع الجرح الخارجي.

وتم نقل المصاب الى العناية المركزة ومتابعة حالته وتلقيه للعلاج حتى استقرت حالته الصحية ونقله الى التنويم حتى تماثل للشفاء وخروجه بصحة وعافية بإشراف رئيس مركز الجراحات التخصصية الدكتور عبدالعزيز الزهراني ومتابعة سير الخطه الجراحية منذ دخول وحتى خروج المصاب.