ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 196.33 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021،متأثرة بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الثلاثاء إلى 224.37 ريال (59.83 دولار)، مقابل 222.68 ريال (59.38 دولار)، أمس.

أما جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 196.33 ريال (52.35 دولار)، مقارنة بنحو 194.85 ريال (51.96 دولار) في تعاملات الإثنين.

وصعد جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى نحو 168.28 ريال (44.87 دولار)، مقابل نحو 167.01 ريال (44.54 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 130.88 ريال (34.90 دولار)، مقارنة بنحو 129.90 ريال (34.64 دولار) الإثنين.