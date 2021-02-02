أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمات مركز تأكد في الشرقية

قدمت مراكز “تأكد” في المنطقة الشرقية خدماتها لأكثر من 900 ألف مستفيد منذ بدء العمل فيها حتى الآن .

يذكر أن مراكز تأكد خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لايشكون أعراضاً، أو لديهم أعراضاً خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.

حيث تُقدَّم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، وتتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، لتبين مدى إنتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.