الصحة العالمية: تراجع حالات الإصابة اليومية عالمياً أمر مطمئن

أوضح رئيس منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم جيبريسوس” أنه على الرغم من تزايد أعداد الإصابات بالوباء في عدة دول، إلا أن هناك أخبارا مطمئنة على الصعيد العالمي تشير إلى تراجع حالات الإصابة اليومية.

وأضاف خلال مؤتمر الإحاطة ومعرفة التغيرات المتعلقة بالوباء الذي يعقد كل أسبوعين في “جنيف” أنه يمكن السيطرة على فيروس “كورونا” حتى مع المتغيرات والطفرات التي تطرأ عليه، إذا تم اتباع نفس القيود الصارمة والتدابير الاحترازية لمنع تفشي العدوى بالوباء.

وخلال العام الماضي، بدأت الدول في تخفيف القيود وامتنع المواطنون عن اتباع الإجراءات الاحترازية بعدما تراجعت أعداد الإصابات، الأمر الذي أعاد انتشار موجة جديدة من الوباء نتيجة التهاون.

وأكد “جيبريسوس” أنه حتى مع انتشار اللقاحات، يتعين على الأفراد مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على النفس والغير من عدوى الوباء، مشيرًا إلى ضرورة الشفافية والإفصاح عن العدد الفعلي للإصابات والوفيات على مستوى الدول.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالوباء على مستوى دول العالم نحو 103 ملايين إصابة، كما زادت حالات الوفاة عن 2.2 مليون وفاة.