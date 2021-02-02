اللجنة الوطنية تحّذر المتاجر الإلكترونية من مخالفة البيع والتسويق لمنتجات التبغ

حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ المواقع والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات التقنية من البيع او التسويق المخالف للتبغ ومشتقاته.

وكانت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ قد قامت خلال الفترة الماضية بضبط عدد من المتاجر الإلكترونية ومواقع البيع الإلكتروني التي تخالف الأنطمة ببيع التبغ مجهول المصدر والتسويق والدعاية وبيع خلطات التبغ الممنوعة.

وبلغ مجموع الإعلانات التي تم ضبطها في أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة أكثر من عشرة ألاف إعلان بأسماء وهمية وعبارات تسويقية وبعضها تحاول التمويه باستخدام عبارات وعناوين مبهمة.

واهابت لجنة مكافحة التبغ بجميع مسؤولي المواقع الإلكترونية والمتاجر التقنية الحرص والمساهمة في حماية الوطن والمجتمع من هذه الأضرار ؛ مؤكدة متابعتها للمخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المواقع التي تقدم إعلانات لبيع التبغ والتسويق بمايخالف الأنظمة واللوائح.