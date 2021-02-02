تحويلات الأجانب تسجل أول ارتفاع سنوي منذ 2015

سجلت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية ارتفاعا بنسبة 19% ما يعادل 24.2 مليار ريال، لتصل إلى 149.7 مليار ريال خلال عام 2020، مقارنة بقيمة التحويلات خلال عام 2019 البالغة 125.5 مليار ريال.

وبذلك تسجل تحويلات الأجانب أول ارتفاع سنوي منذ عام 2015.

وفيما يخص شهر ديسمبر 2020 سجلت تحويلات الأجانب ارتفاعا بنسبة 16 % لتصل إلى 13.4 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبلغت تحويلات السعوديين الشخصية خلال عام 2020 نحو 48.6 مليار ريال، وبنسبة انخفاض قدرها 16% مقارنة بعام 2019، وفيما يلي تطور تحويلات السعوديين منذ عام 2010:

وفيما يخص شهر ديسمبر 2020 سجلت تحويلات السعوديين انخفاضا بنسبة 3 % لتصل إلى 4.8 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2019