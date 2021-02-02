“البيتكوين” ترتفع وتتداول أعلى 34 ألف دولار

ارتفعت أكبر العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية “البيتكوين” خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من تصريحات “إيلون ماسك” عن إعجابه وثقته بالعملة الرقمية دون غيرها.

ويتوقع بعض المحللين ارتفاع العملة المشفرة إلى مستوى 59 ألف دولار خلال العام الجاري، إذ تتبع اتجاهًا صعوديًا إلى حد كبير، الأمر الذي يدفعها إلى بلوغ مستويات قياسية لأول مرة على الإطلاق، وفقًا لما ذكره موقع “ماركت بيت”.

وأعرب عمدة مدينة “ميامي” بولاية “فلوريدا” الأمريكية عن إعجابه بـ”البيتكوين”، كما توقع أن تحظى العملة الرقمية بشعبية كبيرة على مستوى الولايات المتحدة مشيرًا إلى سعيه لتطبيع التعامل بها في المدينة، في إطار خطته لتشجيع الشركات خاصة قطاع التكنولوجيا على الإقبال على المدينة، وفقًا لما ذكرته “فوربس”.

وارتفعت “البيتكوين” بنحو 1.7% مسجلة 34237 دولار، في تمام الساعة 10:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”.

كما صعدت “الإيثريوم” بنسبة 4.8% عند 1413.73 دولار، بينما تراجعت “الريبل” بأكثر من 7% مسجلة 36.1 سنت