تثري المهتمين.. “هيئة المقاولين” توفر إحصائيات عن قطاع المقاولات

تقدم الهيئة السعودية للمقاولين في موقعها الإلكترونية عبر أيقونه “مركز المعلومات”، حلولاً لقطاع المقاولات، إذ تحتوي على مجموعة من البيانات والمعلومات تثري المقاول والمهتم بالقطاع، لتكون بذلك المرجع الرئيس لهم.

وتتكون أيقونه مركز المعلومات من ثلاث أقسام “الاحصائيات، مؤشر الأسعار، والمنشورات”، حيث يوفر قسم الإحصائيات العديد من البيانات ذات العلاقة بالقطاع مثل بيانات المنشآت العاملة في قطاع المقاولات وحجم المنشآت ومناطق المملكة، وبيانات العاملين في القطاع، ويتيح للمستفيد نظرة شمولية على القطاع والتغير فيه، مثل تراخيص التشييد والإنشاء وأطوال الطرق والتشجير وأعمدة الإنارة قيد التنفيذ أو المخطط تنفيذها، بالإضافة إلى عدد الجسور والأنفاق والحدائق وغيرها.

ويستعرض قسم مؤشر الأسعار في الأيقونة، أسعار منتجات مواد البناء، والبيانات التاريخية لتلك المنتجات منذ عام 2015، وتمكن المستفيد عمل مقارنة لبيانات الأسعار بشكل شهري أو سنوي.

ويوفر قسم المنشورات في الأيقونة مصدر معرفي ومعلوماتي للمقاولين وموظفيهم والمهتمين من شركات وأفراد من خارج قطاع المقاولات، إذ يستعرض عددًا من التقارير والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالقطاع مثل (الدليل الإرشادي لإدارة الأزمات في قطاع المقاولات، ملخصات في كتب الإدارة، تقرير سوق التشييد السعودي، التقرير الاحصائي لقطاع المقاولات وغيرها).

ويمكن الاستفادة من خدمات “مركز المعلومات” عبر زيارة منصة مقاول على الرابط التالي: muqawil.org/ar/information_center.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية؛ وتعمل على إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال عدة مبادرات من شأنها التشجيع على الابتكار وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع العام أو الخاص.