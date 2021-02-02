الدكتور الربيعة يلتقي سفير لبنان لدى المملكة ويناقشان الملفات المشتركة

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة الدكتور فوزي كبارة وذلك بمقر المركز في الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والمساعدات الإيوائية والغذائية والتعليمية والطبية التي يقدمها المركز للاجئين السوريين في لبنان وسبل تطويرها، ومناقشة سبل تقديم مساعدات طبية للمحتاجين في لبنان للتصدي لجائحة كورونا وتوفير اللقاحات.

وعبر السفير اللبناني عن إعجابه بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز للاجئين السوريين في مختلف المدن اللبنانية، وتقديم مختلف أشكال العون لهم، مشيدًا بالجسر الجوي الإغاثي الذي خصصته المملكة لمنكوبي تفجير بيروت، منوهًا بالأداء المهني والمتطور للمركز في أعماله الإغاثية والإنسانية.