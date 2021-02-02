ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من البنوك للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى 1841.7 مليار ريال

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 15% بنهاية شهر ديسمبر 2020، لتصل إلى 1841.7 مليار ريال مقارنة بنحو 1608.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2019.

ووفقًا لـ “ساما” فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر ديسمبر 2020 لتصل إلى 1763 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 14%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، والتي بلغت آنذاك 1547 مليار ريال.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 79.2 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.