عسير.. إلزام مرتادي الأماكن العامة بتفعيل تطبيق “توكلنا” #عاجل

ألزمت أمانة منطقة عسير المجمعات والأسواق التجارية وقاعات الأفراح ومحلات الحلاقة والمرافق الترفيهية والسياحية ومرتادي الأماكن العامة في جميع محافظات المنطقة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس “كوفيد ـ 19” مع التأكد من تفعيل تطبيق “توكلنا”في جميع الوكالات والإدارات واللجان الإشرافية والبلديات المرتبطة بأمانة المنطقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزاميًا وشرطاً لدخول المنشآت سواء في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية.

ولفت إلى أن متابعة الإجراءات ستكون يوميا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز، كما شمل توجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات.