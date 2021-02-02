أمير نجران يعلق كافة الأنشطة والفعاليات.. ويوجه بتشديد عقوبة مخالفة إجراءات مكافحة كورونا #عاجل

قرر الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تعليق جميع الفعاليات بالمنطقة، وفرض العقوبات المشددة بحق مخالفي إجراءات كورونا.

وقالت إمارة نجران -في بيان- إن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وجه بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة، بدءا بتعليق مجلسه الأسبوعي، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن “توجيه أمير المنطقة جاء تشديدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة”.

وشدد الأمير جلوي على تكثيف الأعمال الميدانية وفرض العقوبات المقررة نظاما ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية، وغير العائلية والعقالية، والمناسبات الاجتماعية، والمتسوقين والعاملين في المحال التجارية، ومنشآت القطاع الخاص.

كما تضمن توجيها بإلغاء فعاليات جرت جدولة إقامتها خلال هذين الأسبوعين، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، مهرجان سواعد وطن، مهرجان شرورة التراثي، مهرجان سباق الهجن، ومعرض النحاتين، ومعرض الفن التشكيلي للمكفوفين (بارقة)، وثمان ندوات ومحاضرات إعلامية وتاريخية، وبطولة جهات المنطقة لكرة القدم، ومسيرة الدراجات النارية، وغيرها.