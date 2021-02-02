الصحة: 310 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 وفيات.. و271 حالة تعافي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 310 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 368 ألفا و639 حالات منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة – في بيانها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في البلاد- أنه تم تسجيل 271 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين 360 ألفا و110 حالات.

كما أعلنت تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.383 حالة منذ بداية الجائحة.

كما أوصت الوزارة بالالتزام بإجراءات مكافحة كورونا، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وتعقيم اليدين، حتى لا تعود الإجراءات المشددة.