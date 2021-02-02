الولايات المتحدة توقف المساعدات لميانمار بعد انقلاب الجيش

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وقف المساعدات إلى ميانمار بعد انقلاب الجيش.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا في وقت سابق، جيش ميانمار إلى إعادة السلطة “فورا” بعد سيطرته على السلطة.

واستولى الجيش في ميانمار على السلطة بعد اعتقال الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم.

وقال بيان بثه التلفزيون العسكري إن كل السلطات منحت للقائد الأعلى للجيش وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.

وجاء الانقلاب في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات.