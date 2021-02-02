شاهد .. القبض على قائد شاحنة بعد ارتكاب مخالفة خطيرة في جدة

أعلن المرور ،اليوم، عن القبض على قائد شاحنة بعد رصد مخالفة خطيرة على طريق فرعي في جدة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر شاحنتين تتسابقان بشكل خطير و بسرعات كبيرة على الطريق.

و قال حساب المرور على تويتر: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

و كان أحد الحسابات قد نشر مقطع فيدييو للمخالفة قائلا: “الشاحنتين هذي يوم الاثنين الساعه 11 بالليل الموافق 1-2-2021 مع طريق الملك عبدالله الفرعي بجدة , متجاوزين السرعه القانونيه يتسابقون و يسقطون على بعضهم معرضين السيارات و البشر للخطر