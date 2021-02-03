بالصور.. مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة سقوط مركبة بعقبة الباحة

أدى إنحراف مركبة وسقوطها من منحدر شديد في عقبة الباحة إلى مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

واوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادث سقوط سياره وانقلابها من منحدر شديد بعقبة الملك فهد بالباحة.

واضاف الزهراني ان وقت تلقي بلاغ الحادث في تمام الساعه 18:20 مساء اليوم الثلاثاء الموقع: بعقبة الملك فهد بالقرب من نفق 17 وتم توجيه فرقتين إسعافيه للموقع.

وعند وصول الفرق أتضح وجود اربع اصابات تم التدخل اسعافياً لثلاث اصابات وحالة وفاه في الموقع وتم نقل المصابين لمستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الفرق الاسعافيه للهلال الاحمر بالمنطقه.

واردف الزهراني بأن الحادث تم مباشرته ميدانياً من مدير عام الفرع بمنطقة الباحه خالد محمد الغامدي ومتابعة الفرق الاسعافيه وقيادة الحدث الى حين نقل الحالات للمستشفى.