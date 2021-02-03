عداد كورونا: الإصابات تتخطى 104.39 مليون.. والوفيات مليونين و262 ألفا و795

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ليصل إلى 104 مليون و393 ألفا و7 إصابات، حتى الأربعاء.

وبلغ عدد حالات الوفاة مليونين و262 ألفا و795 حالة وفاة، تتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.

وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن 76 مليونا و248 ألفا و462 حالة شفاء.