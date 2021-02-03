تحسن ظروف العمل.. مؤشر مديري المشتريات يسجل أعلى مستوى في 15 شهرا

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 57.1 نقطة في شهر يناير الماضي، مقارنةً بـ 57.0 نقطة في الشهر الذي سبقه.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2019 ما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف العمل على مستوى القطاع غير النفطي.

وظل نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي قوياً خلال الشهر الأول من عام 2021.

كما ارتفاع النشاط التجاري في ظل زيادة مستويات الأعمال الجديدة وتحسن مبيعات الصادرات بشكل أسرع، كما أدى التوسع إلى زيادة حادة في النشاط الشرائي.

كما أن هناك ارتفاع حاد في الطلبات الجديدة خلال يناير الماضي ساعد على التوسع في النشاط التجاري، على الرغم من تراجع وتيرة النمو بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر.

وتحسن ظروف السوق وزيادة المبيعات الالكترونية وزيادة الطلب على الصادرات أدى إلى دعم هذا الارتفاع، كما أن الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات تقريباً.

وجاءت توقعات الشركات للأشهر الـ 12 القادمة كانت متفائلة في يناير الماضي، ما يعكس التفاؤل بشأن الانتشار العالمي للقاحات فيروس كورونا وتأثيره الإيجابي المتوقع على الانتعاش الاقتصادي.