“المواصفات”: تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدء تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن اللائحة سيتم تطبيقها إلزاميا على الألواح الشمسية، العاكس الكهربائي، صندوق التجميع، وغيرها من منتجات وأنظمة الطاقة الشمسية.

وأشارت إلى أن اللائحة حددت عددا من المتطلبات الخاصة بالسلامة من بينها مكافحة الحريق والتوافق الكهرومغناطيسي في أنظمة الطاقة الشمسية ومتطلبات السلامة الكهربائية ومتطلبات حماية مكونات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وحددت اللائحة إجراءات تقويم المطابقة لتلك المنتجات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك والمساهمة في حماية البيئة.

وألزمت الهيئة الموردين والمصنعين بالحصول على شهادة المطابقة الوطنية (IECEE) قبل السماح بتداولها في الأسواق، وكذلك تسجيلها في منصة سابر الإلكترونية، بالإضافة إلى وجود بطاقة البيانات الإيضاحية التي تمكن المستهلك من الاطلاع على كافة تفاصيل المنتج، وإرشادات الاستخدام، والتحذيرات.

وأضافت أن اللائحة تحظر صناعة واستيراد وعرض المنتجات غير المطابقة لبنودها أو حتى الإعلان عنها، حيث يترتب على ذلك تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مصدرة الشهادة، وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

وشددت على أن عدم استيفاء المنتج هذه اللائحة سيكون سببا كافيا لسلطات مسح الأسواق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، وذلك في أربع حالات هي: عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية، وعدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.