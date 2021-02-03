برنت عند 57 دولارا..تباين سعر النفط في السوق العالمية وسط التزام سعودي

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 0.1 في المائة لتتداول عند 57.7 دولار للبرميل.

بينما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 0.44 في المائة لتتداول عند 55 دولار للبرميل.

شهدت الأسعار ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة بفعل تخفيض طوعي من السعودية لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس 2021.

كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق “أوبك+” على تمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية العام.