تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند  193.69 ريال

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، متأثرة بتراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 221.36 ريال (59.03 دولار)، مقارنة بنحو 224.37 ريال (59.83 دولار)، أمس.

أما جرام الذهب عيار 21 فانخفض إلى 193.69 ريال (51.65 دولار)، مقابل نحو 196.33 ريال (52.35 دولار)، في تعاملات الثلاثاء.

وتراجع جرام الذهب عيار 18 في المملكة إلى 166.02 ريال (44.27 دولار)، مقابل، 168.28 ريال (44.87 دولار)، أمس.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 129.13 ريال (34.43 دولار)، مقارنة بنحو 130.88 ريال (34.90 دولار)، الثلاثاء.