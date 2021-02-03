“العقاري” ينفذ 4.8 ملايين خدمة إلكترونية في 2020

نفذت المنصات الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية 4.8 ملايين عملية إلكترونية متنوعة خلال 2020 بمعدل زيادة تجاوزت 25% للخدمات الإلكترونية وأكثر من 50% لمركز الاتصال الموحد مقارنة بـ 2019.

وأوضح منصور بن ماضي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن نمو استخدام الخدمات الإلكترونية تأتي ضمن سعي الصندوق لتمكين الأسر السعودية من الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية الإلكترونية بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030. مشيرا إلى ارتفاع معدل استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين بنسبة 25% لـ 2020 مقارنة بـ 2019.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 2.4 مليون عملية إلكترونية في 2020 من خلال بوابة (صندوق التنمية العقارية) بنسبة زيادة 32% عن 2019 الذي سجل 1.8 مليون عملية.

كما أجاب مركز الاتصال الموحد (199088) على 2.3 مليون اتصال خلال 2020 بنمو 54% مقارنة بـ 2019 فيما تفاعلت حسابات الصندوق على تويتر (@REDFKSA) وخدمة المستفيدين (@REDFKSACC) مع 150 ألف عملية إلكترونية.

وبين أن إنجاز 4.8 ملايين عملية إلكترونية خلال 2020 يعكس مدى جودة واهتمام الصندوق بأتمتة الخدمات المقدمة للأسر السعودية ويؤكد ثقة المستفيدين بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق العقاري. مشيؤا إلى أن المرحلة الأولى من تحويل الإجراءات إلى إلكترونية تم إنجازها بنسبة 100% بإتاحة 43 خدمة إلكترونية وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من أتمتة الخدمات خلال العام الجاري.

وأكد على استمرار صندوق التنمية العقارية في رفع كفاءة البنية الرقمية وتطوير أتمتة كافة الخدمات إلكترونيا بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية للمسكن وفق خدمات تتميز بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ ووفق معايير عالمية في الأمن والحماية. موضحا أن التحّول الرقمي أسهم في ارتفاع معدل تحول المستفيدين نحو تنفيذ إجراءات “القرض المدعوم” إلكترونياً بنسبة 38% مقارنة بـ 2019.

وقال : الصندوق حقق أرقاما قياسية في تنفيذ الخدمات إلكترونيا خلال الجائحة حيث سجل تنفيذ 3 ملايين عملية إلكترونية. مشيرا إلى أن أكثر الخدمات الإلكترونية استخداما هي إصدار الفواتير الفورية وخدمة الاستعلام عن حالة الدعم والاستعلام الشامل وحاسبة الدعم.

وأشاد بالشراكة التكاملية مع 11 جهة حكومية من منظومة الإسكان و 18 جهة تمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل ضمن المنصات الإلكترونية والتي نتج عنها 39 مليون استعلام خلال 2020 أسهمت في اختصار الوقت والجهد وسرعة تملك المواطنين للمسكن. مشيرا إلى تصميم نظام إدارة خدمة العملاء (CRM) وأتمتة 75 خدمة للمستفيدين وربط النظام مع “سكني” والمستشار العقاري والربط مع جميع فروع الصندوق حول المملكة وإتمام 100 ألف عملية إلكترونية خلال 2020.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية أتاح 43 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة توفيرا للجهد والوقت، تتيح لمستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري الاستعلام الشامل وإنهاء إجراءات “القرض المدعوم” على مدار الساعة بشكل ذاتي وإلكتروني كما وفر قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي على مدار الساعة للرد والإجابة على استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعُوم.