البيتكوين تتداول أعلى 36 ألف دولار

ارتفعت العملات الافتراضية خلال تداولات الأربعاء، لتتداول البيتكوين أعلى مستوى 36 ألف دولار، وتعزز مكاسبها هذا العام.

وارتفعت العملة الافتراضية الأكبر من حيث القيمة السوقية “بتكوين” 1.1% عند 36078 دولارًا، في تمام الساعة 11:41 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ولا يزال الارتفاع في الأسعار والاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية أمرًا مثيرًا للجدل، إذ يحذر البعض من أن المستثمرين في العملات الرقمية قد يخسرون كل شيء، وفي حين يرى آخرون أنها فئة من الأصول تجذب المستثمرين على المدى الطويل الذين يسعون إلى التحوط لمجموعة متنوعة من المخاطر.

وفي الوقت نفسه، قفزت الريبل 5.47% عند 38.73 سنت، وارتفعت الإيثريوم 0.9% إلى 1530 دولارًا.