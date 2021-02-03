حصيلة ضحايا “كورونا” الأسبوع الماضى تتجاوز 96 ألف شخص

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا تجاوزت الأسبوع الماضي 96 ألف شخص، ليصبح أكبر عدد من الوفيات منذ تفشي الوباء.

وكتبت المنظمة، أمس الثلاثاء، في نشرتها الوبائية الأسبوعية أن عدد الإصابات الجديدة بالمرض لا يزال منخفضا للأسبوع الثالث على التوالي، فتم في الأسبوع الماضي تسجيل نحو 3.7 مليون إصابة جديدة أي أقل بمقدار 13% مما كان عليه في الأسبوع ما قبل الماضي.

وأضافت أنه تم في الأسبوع ما بين 25 و31 يناير الماضي تسجيل 96.364 وفاة بسبب كورونا أي أكثر مما كان عليه سابقا و3.686.100 إصابة جديدة، وهذا أقل بشكل ملحوظ مما كان عليه في الفترة ما بين 18 و24 يناير (4.104.947 إصابة جديدة).

وتابعت أن إجمالي حصيلة ضحايا الوباء تتجاوز حاليا 2.2 مليون شخص، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالمرض منذ تفشي الوباء 102 مليون شخص.

وذكرت أن تسجيل التراجع الأكثر ملاحظة في الأسبوع الماضي تم في إفريقيا (27%) وأوروبا (18%). وتراجعت نسبة الوفيات في هاتين المنطقتين بمقدار 8%، فيما تم ارتفاع عدد الوفيات في منطقة المحيط الهادئ (21%) وشرق المتوسط (9%).

أما في الأمريكيتن الشمالية والجنوبية فسجلت فيهما أكثر من 1.8 مليون إصابة جديدة فيما تجاوزت حصيلة الضحايا 47 ألف شخص. وفي أوروبا ارتفع عدد المصابين الجدد بمقدار 1.25 مليون شخص، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا بمقدار 36 ألف. وفي جنوب شرق آسيا سجل الأطباء أكثر من 200 ألف إصابة جديدة فيما تجاوزت حصيلة الضحايا 3 آلاف شخص.

وفي الولايات المتحدة ازداد عدد المصابين بكورونا الأسبوع الماضي بمقدار 1.07 مليون شخص. تليها البرازيل (أكثر من 364 ألف إصابة جديدة) وبريطانيا (أكثر من 178 ألفا) وفرنسا (أكثر من 141 ألفا) وروسيا (أكثر من 131 ألفا) وإسبانيا (أكثر من 109 آلاف) والمكسيك (أكثر من 109 آلاف) والهند (أكثر من 91 ألفا) وكولومبيا (أكثر من 90 ألفا) وإندونيسيا (أكثر من 88 ألفا).