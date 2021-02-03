إيران تواصل تجنيد المرتزقة لصالحها في سوريا

تواصل إيران ترسيخ وجودها ضمن الأراضي السورية، عبر عمليات تجنيد مستمرة لصالح الميليشيات الموالية لها وعلى رأسها حزب الله اللبناني، وذلك على الرغم من المحاولات المستمرة لإضعافها وجرها للانسحاب من الأراضي السورية.

وأفاد المرصد السوري بأن الحكومة الإيرانية تواصل عمليات التجنيد لصالح قواتها في سوريا، لا سيما في الجنوب السوري ومنطقة غرب الفرات، مستغلة السخاء المادي واللعب المستمر على الوتر الديني والمذهبي، وذلك في مدن ومناطق سورية عدة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين والمليشيات الموالية لها في الجنوب السوري ارتفع إلى أكثر من 9600، كما ارتفع إلى نحو 8350 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها.

وأضاف المرصد أن عدد الجنود الذين جندتهم إيران لصالحها وصل إلى 18 ألف جندي، وذلك في منطقة غرب الفرات والجنوب السوري.