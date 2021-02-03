الدوري السعودي: الهلال لتعويض نكسة السوبر والشباب للاحتفاظ بالصدارة

يسعى الهلال إلى تجاوز خسارته القاسية للقب كأس السوبر المحلية أمام النصر، والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات عندما يستقبل أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في افتتاح منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 30 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام العين، فيما يتمركز أبها عاشراً برصيد 21 نقطة.

ولم يكن الهلال مقنعاً في مبارياته الأخيرة، إذ لم يفز إلا مرتين في آخر عشر مباريات مع خمس تعادلات وثلاث خسارات، منها واحدة في كأس الملك وأخرى في بطولة السوبر بثلاثية أمام جاره ومنافسه التقليدي النصر.

ويعاني الهلال من تراجع مستويات بعض لاعبيه خصوصاً الأجانب، ويسعى جاهداً إلى تجاوز مشاكله الفنية ومصالحة جماهيره وحصد العلامة الكاملة.

وانضم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو إلى قائمة غيابات الهلال في مباراته المقبلة أمام أبها، إلى جانب ثنائي خط الدفاع متعب المفرج وعلي البليهي، اللذين يواصلان برنامجيهما التأهيليين، إضافة إلى قائد الفريق سلمان الفرج لتعرضه لالتواء في مفصل القدم.

وينتظر أيضاً أن تتحدد مساء الأربعاء مشاركة سالم الدوسري من عدمها.

وشدد مدرب الهلال الروماني رازفان لوتشيسكو على أهمية المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الفريق لا ينافس حالياً إلا على بطولة الدوري، ودوري أبطال آسيا الذي ينطلق منتصف نيسان/أبريل المقبل.

ولا يزال أبها بمستوى متذبذب من حيث النتائج، فلم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات، ويأمل بتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويعوّل الشباب على تعثر الهلال أمام أبها، ليحافظ على صدارة الترتيب في حال تجاوزه عقبة الرائد السبت.

ويقدم الشباب موسماً مميزاً تحت قيادة المدرب الإسباني الشاب كارلوس هرنانديز، فيما استعاد الرائد جزءاً من مستواه بالفوز الكبير 4-2 في مباراته الأخيرة على حساب ضمك.