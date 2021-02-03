‏وزير الصحة : نعمل حالياً على تسطيح المنحنى الوبائي

وأوضح أن المملكة من أوائل دول العالم التي بدأت في إعطاء اللقاحات في 17 ديسمبر الماضي.

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة ستوفر لقاحات كورونا من مصادر مختلفة بكميات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال الربيعة في كلمة أدلى بها عن بُعد خلال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة الـ20، إن الوزارة لاحظت خلال الأسابيع الأربعة الماضية ارتفاعًا في المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في السعودية.

وأوضح أن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي، على تسطيح المنحنى الوبائي، كما تعمل بجدية مع جهات مختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر بعد ملاحظة بعض التراخي على حدّ وصفه.

وأشار وزير الصحة، إلى حجم التجهيزات الصحية الكبيرة، إذ زادت السعودية عدد أسرّة العناية المركزة إلى 13 ألف سرير بزيادة نسبتها 60%.