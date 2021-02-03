تطبيق “توكلنا” شرط لدخول مقرات تعليم عسير

اشترطت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تفعيل تطبيق “توكلنا” لدخول كافة المنشآت التعليمية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس على منسوبيها ومنسوباتها ومن تستدعي الحاجة مراجعتها.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أنه جرى توجيه فرق العمل في مداخل المنشآت إلى تطبيق الإجراءات والاشتراطات، وبما يسهم في الحد من مخاطر الموجة الثانية من فيروس كورونا ودعم تكامل الجهود في هذا الخصوص.

وكانت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة قد أقرت تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية وتشكيل فرق عمل من إدارتي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات وضبط المخالفات ورصدها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقاً للأنظمة والتعليمات، وتكثيف البرامج التوعوية.