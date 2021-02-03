“التعليم” تمنع منسوبيها من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لتبادل البيانات والوثائق

شددت وزارة التعليم على منسوبيها، منع استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في تبادل أي بيانات أو وثائق رسمية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،‏ واستخدام البريد الرسمي لتناقل مثل هذه البيانات

جاء ذلك في تعميم لها وجهته لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات، مؤكدة أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لسياسات حوكمة البيانات الوطنية.

وقالت الوزارة، إن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري لتبادل البيانات أو الوثائق الرسمية قد يترتب عليه آثار سلبية ومخاطر محتملة على أنشطة الجهات العامة ومصالح الأفراد والتي قد ترتقي إلى المساس بالمصالح الحيوية للمملكة.