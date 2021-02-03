تطبيق”توكلنا” شرطا لدخول مقار “تعليم القصيم”

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع أهمية تفعيل تطبيق “توكلنا” واشتراط ذلك للدخول إلى المقار والمنشآت التعليمية والمدارس، في قطاعي البنين والبنات.

وشدد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح على كافة الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس، بضرورة استمرار تنفيذ جميع البروتوكلات الصحية والإجراءات الاحترازية بشكل فاعل ودون تهاون، ومنها الالتزام بلبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتحميل تطبيق “توكلنا” لمنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة، وإبرازه عند دخول المباني والمنشآت التعليمية.