بدء تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت #عاجل

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البدء في تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني السكنية والمنشآت، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من وضع وتنفيذ الاشتراطات توفــير المتطلبات اللازمة لحمايــة وسلامة الأرواح والممتلكات مــن خــلال تنظيــم ومراقبــة التصميــم الهندسي لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني والمنشآت داخــل المملكة، مؤكدة أن الاشتراطات تســتهدف جميــع المســتفيدين مــن الخدمــة مــن المفتشين، والمقاولين، والمصممين، والمكاتب الهندسية والاستشارية، والمستفيدين مــن النظــام.

وأفادت أن الاشتراطات تشتمل على مراجعة المستندات والمخططات، والتفتيش النهائي الخاص بفحص المبنى إنشائيا قبــل المكتــب الاستشاري، قبل منح الضوء الأخضر لمزود الخدمة لاستكمال إجراءات الربط.

مما يذكر أن تفعيل منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وتطبيقها يتم بمشاركة عدة جهات تشمل: وزارة الطاقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة التجارة، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.