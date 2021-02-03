“بنتن” يروي قصة نجاح المملكة في إدارة موسم الحج والحفاظ على سلامة المعتمرين

قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، إن المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها على إدارة الحج في كافة الظروف وبأعلى التقنيات المستخدمة في التنظيم الدقيق لإدارة الحشود والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف خلال الملتقى العلمي الـ 20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، أن المملكة من أفضل دول العالم التي تعاملت مع جائحة كورونا حيث جندت كافة طاقاتها وإمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين ولكل من يرغب في القدوم إلى المملكة.

وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة حرصت على سلامة أكثر من 600 ألف معتمر تواجدوا في المملكة خلال انتشار الجائحة، لافتا إلى أن الوزارة سهلت أداء العمرة على أكثر من 100 ألف معتمر تواجدوا بالمدينة المنورة عند انتشار الجائحة وإغلاق الحرمين الشريفين.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وضعت خطط تنفيذية مقننة لأداء فريضة الحج خلال موسم حج 1441 واستكمل الموسم بصورة مشرفة للمملكة.