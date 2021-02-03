هيومن رايتس: تركيا تعتقل 63 مواطنا في شمال سوريا وتنقلهم للمحاكمة في إسطنبول

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تركيا وفصائل سورية موالية لها قامت باعتقال 63 مواطنا من شمال شرق سوريا ونقلهم بطريقة “غير شرعية” الى أراضيها لمحاكمتهم “تعسفيا” بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

ووفقا لوثائق اطلعت عليها المنظمة بينها سجلات النقل والاستجواب ولوائح الاتهام وتقارير طبية، تفيد بأن السلطات التركية ومجموعة مسلحة تابعة لها اعتقلت السوريين بين أكتوبر وديسمبر 2019 في رأس العين بشمال شرق سوريا.

وقالت “نقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهما بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن الجرائم المزعومة ارتكبت في سوريا”.

وتظهر الملفات التركية الرسمية وفق المنظمة أن “التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل”. وتستند “بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأن المحتجزين لديهم علاقات مع وحدات حماية الشعب” الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوريا.